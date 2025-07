Dentro i segreti di Overland | La nostra colonna sonora è unica La suona in studio un’orchestra

Haiti, Repubblica Dominicana, Filippine, Isole Svalbard e Nepal. Sono questi i luoghi che racconta l’edizione numero 26 de “Il mondo con gli occhi di Overland”, programma televisivo Rai che continua a incantare e a catalizzare gli interessi degli spettatori. Le nuove puntate sono state trasmesse dallo scorso 19 giugno e proseguiranno, ogni giovedì sera, fino al 21 agosto. Ancora una volta, come ormai dal 2007 quando fu mandata in onda l’undicesima edizione, la colonna sonora è “firmata” dal codognese Andrea Fedeli, 44 anni, compositore, autore e pianista. Andrea, quanti brani hai creato in totale per Overland finora? "Non saprei dirlo con certezza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

