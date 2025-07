vignola carabiniere fuori servizio blocca il ladro

Un carabiniere della Tenenza di Vignola, libero dal servizio, ha sventato un furto che si stava consumando in un supermercato di Vignola. L’episodio, riferito dalla stessa Arma, è avvenuto venerdì scorso. A finire nei guai è stato un 33enne tunisino domiciliato a Savignano, ritenuto responsabile di questo tentativo di furto, che è stato identificato e denunciato. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, erano da poco passate le 13,30 quando l’uomo, dopo aver prelevato diversi articoli – tra cui prodotti per l’igiene, bevande e cioccolata – per un valore complessivo di oltre 160 euro, ha nascosto la merce in una sacca e ha oltrepassato le casse senza effettuare il pagamento, dirigendosi verso l’uscita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

