Una storia fatta di memoria, che manca e che serve. Una storia di musica, amore, dipendenze e passione. È quella di Lorenzo, batterista che dopo un incidente si ritrova senza ricordi, protagonista del romanzo “ Salvati da solo “, ultima fatica letteraria del 43enne Andrea Caristo, musicista e scrittore seregnese. L’autore parlerà del libro oggi alle 20 al Parco Tittoni, nell’area boschetto: lo farà con una presentazione-spettacolo in cui si alterneranno i suoi racconti e le musiche suonate dal talentuoso chitarrista e compositore Sergio Arturo Calonego. "Il romanzo è la storia di Lorenzo, musicista che sopravvive a un incidente e per un problema di dipendenza dall’alcol si ritrova in clinica - racconta Caristo -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Il musicista scrittore: "Racconto la storia del batterista smemorato"