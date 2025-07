Dopo due anni di attesa, la piscina esterna della Pia Grande è realtà . L’area esterna dell’impianto natatorio di via Murri è stata completata, come ufficializzato in Consiglio comunale dall’assessora allo Sport, Viviana Guidetti. "I lavori di cantiere sono stati effettivamente ultimati proprio in questi giorni. Ora mancano solo il collaudo, i controlli dei Vigili del fuoco e gli ultimi adempimenti burocratici prima dell’apertura al pubblico", precisa l’assessora. Niente data ufficiale per il taglio del nastro, anche se è lecito pensare che lo spazio si possa restituire ai monzesi entro qualche mese, come i cittadini attendono da tempo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Il cantiere della piscina. Lavori finiti, ora i collaudi