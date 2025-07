Revenge porn accuse a La Russa | Ho lasciato l’Italia | risarcisca

di Andrea Gianni MILANO Il trauma subito, la necessità di cambiare abitudini di vita e di lasciare l’Italia, trasferendosi all’estero per lavorare. Sono alcuni dei danni subiti dalla ragazza che ha denunciato Leonardo Apache La Russa e l’amico Tommaso Gilardoni, finiti davanti al giudice per l’udienza preliminare Alessandra Di Fazio con l’accusa di revenge porn aggravato dall’uso dello strumento telematico, per aver diffuso video intimi realizzati la notte il 18 e il 19 maggio 2023 nella casa del figlio del presidente del Senato. Lei, ieri, si è costituita parte civile chiedendo, attraverso l’avvocato Stefano Benvenuto, una provvisionale di 50mila euro come risarcimento dei danni, con riserva di procedere anche davanti a un giudice civile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Revenge porn, accuse a La Russa: "Ho lasciato l’Italia: risarcisca"

