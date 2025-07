Tariffe Meloni insiste Sì all’intesa insensati scenari alternativi E Tajani vede Rubio

da Roma «Lavoriamo a un'intesa, altri scenari sono insensati». Mentre tra Europa e Stati Uniti la trattativa sui dazi procede a oltranza e i tecnici della Ue oggi sono attesi a Washington per negoziare nel dettaglio dei singoli settori produttivi, Giorgia Meloni ribadisce che l'unica strada è quella di fare il possibile per risolvere la questione attraverso il dialogo. Una posizione al momento sostenuta da buona parte dei Ventisette stati membri, compresa l'Austria del cancelliere federale Christian Stocker che ieri è stato in visita a Palazzo Chigi. «Siamo d'accordo sul fatto che occorra scongiurare in ogni modo una guerra commerciale fra le due sponde dell'Atlantico e, con gli altri leader e in costante contatto con la Commissione europea, continueremo a lavorare per arrivare a un accordo che deve essere concluso prima del primo agosto ed essere vantaggioso per tutti», spiega Meloni nel corso delle dichiarazioni alla stampa che seguono al bilaterale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Tariffe, Meloni insiste. Sì all’intesa, insensati scenari alternativi. E Tajani vede Rubio

In questa notizia si parla di: meloni - intesa - insensati - scenari

Meloni riceve Erdogan: “Confermata la solidità dei rapporti. L’intesa sui migranti funziona”. Nuovi accordi commerciali - Sintonia sui dossier caldi dell’agenda internazionale e conferma della solidità dei rapporti bilaterali.

Il Ceo di Intesa Sanpaolo “ringrazia” Meloni e Giorgetti: «Con loro stabilità e reputazione, l’Italia si trova in una posizione unica» - «In Italia ci troviamo in una posizione unica nel proprio genere in termini di stabilità e anche in termini di capacità da parte del governo, con Giorgetti e Meloni che stanno gestendo il debito pubblico e la reputazione del Paese».

Industria, immigrazione, diplomazia. Intesa totale tra Erdogan e Meloni - I complimenti del leader turco in visita a Roma: «Italia coraggiosa e determinata». Il premier esulta: «Grazie alla nostra cooperazione azzerate le partenze da Ankara, lottiamo insieme contro i trafficanti».

Tariffe, Meloni insiste. Sì all’intesa, insensati scenari alternativi. E Tajani vede Rubio; Meloni: la Russia non cerca la pace. Dazi, l'intesa sia vantaggiosa per tutti; Dazi, Meloni: cercare accordo, altri scenari insensati.

Tariffe, Meloni insiste. Sì all’intesa, insensati scenari alternativi. E Tajani vede Rubio - Mentre tra Europa e Stati Uniti la trattativa sui dazi procede a oltranza e i tecnici della Ue oggi sono attesi a Washington per negoziare nel de ... Lo riporta ilgiornale.it

Meloni con Stocker sui dazi: cercare accordo, altri scenari insensati - "Arrivare a intesa prima del primo agosto", ribadisce la premier Roma, 15 lug. Lo riporta msn.com