Sciopero e incontro di un’ora con la prefetta per spiegare le ragioni dei lavoratori. Ieri, la protesta di St si è spostata a Monza. I metalmeccanici hanno consegnato una lettera a Patrizia Palmisani, dove si ricapitolano vertenza e richieste dei sindacati. Due, in poche parole: "Ritiro degli esuberi, fino a 1.500, e investimenti per Agrate". Fim, Fiom, Uilm, Usb e Fismic sono tornate "sul trasferimento di macchinari e di know-out verso Singapore e altre fabbriche in Cina. Un fatto grave anche in riferimento ai contributi europei finiti alla multinazionale del chip per l’aumento delle quote di produzione dei semiconduttori in Ue". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sciopero contro gli esuberi alla St. Appello dei lavoratori alla prefetta