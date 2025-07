Tra 1989 e il 1990 Aileen Wuornos uccise sette uomini in Florida. ¬ęSono stata stuprata¬Ľ, disse al processo. Per i giudici aveva un passato terribile e una personalit√† borderline e antisociale, ma non √® bastato a evitarle un‚Äôiniezione letale. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Aileen Wuornos, è giusto condannare a morte chi soffre di patologie psichiche? La vera storia della serial killer per la quale Charlize Theron ha rinunciato alla sua bellezza