Scappa dall' Ucraina ma finisce per essere perseguitata | condannato un 33enne

Un anno e due mesi di reclusione. Questa è la condanna inflitta a un 33enne (difeso dall'avvocato Paolo Pastre), residente a Godega Sant'Urbano, accusato del reato di maltrattamenti e stalking ai danni di una donna ucraina fuggita dal suo paese in guerra. All'uomo, giudicato oggi 15 luglio con il. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

Da rifugiata a vittima di molestie: scappa dalla guerra e finisce nel mirino dello stalker.

