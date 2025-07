Percorso didattico sulla vetta del Cimone

Riprendono oggi gli appuntamenti della rassegna i ‘Mercoledì del sentiero dell’Atmosfera’ sulla vetta del Monte Cimone, la suggestiva serie di escursioni guidate sulla vetta più alta dell’Appennino settentrionale per scoprire i segreti del clima che cambia. Unendo la passione per l’escursionismo alla voglia di scoprire i segreti del clima, da oggi ripartono i ‘mercoledì del Sentiero dell’Atmosfera’ sul monte Cimone con escursioni anche il 23 e 30 luglio, poi il 6, 20, 27 agosto. Per conoscere i segreti dell’atmosfera e del clima, in tali date sarà possibile accedere e visitare l’ Osservatorio Climatico del Consiglio Nazionale delle Ricerche e la stazione Meteorologica dell’Aeronautica Militare sulla vetta di Monte Cimone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Percorso didattico sulla vetta del Cimone

In questa notizia si parla di: vetta - cimone - percorso - didattico

Percorso didattico sulla vetta del Cimone.

Cimone, installata in vetta la nuova webcam da record - Il Resto del ... - Cimone, installata in vetta la nuova webcam da record E’ la più alta (2. Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Nuovo percorso didattico per ipovedenti - RaiNews - Lo scopo è quello di migliorare il percorso educativo per chi soffre di disabilità visiva. Come scrive rainews.it