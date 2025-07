Entra nel vivo la seconda settimana di " PolverigiFest ". Quasi uguali i programmi di oggi e domani, che inizieranno nello spazio bar di Villa Nappi (ore 18) con altre due repliche del ‘cocktail show’ di Daniele Vagnozzi ‘Emozioni da bere’. A seguire (ore 19.30), in entrambe le giornate, nel cortile di Villa Nappi andrà in scena ‘Settembre non arriverà mai (UMIDA)’ di Noemi Piva. E’ il progetto per una performance con musica dal vivo che riflette sullo sviluppo del pensiero narrativo durante la crescita, risorsa indispensabile per la costruzione di vocabolari personali e chiavi di lettura dell’esistenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "PolverigiFest", via al secondo atto. Tra performance, circo e teatro