Dazi La Ue fissa il D-Day

Si tratta a oltranza. Ma, giorno dopo giorno, cresce l’allarme e la tensione in Europa sul fronte dei dazi. Nervosismo palese su tutti i mercati finanziari del Vecchio Continente, che ieri hanno registrato un netto calo. Il commissario Ue al Commercio Maros Sefcovic, ha chiamato l’omologo americano Howard Lutnick e ha sentito il rappresentante Usa, Jamieson Greer, mentre i tecnici europei volavano a Washington. "Stiamo facendo progressi con l’Ue, credo che saremo tutti contenti", ha detto ieri sera il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, riferendosi alle trattative con l’ Unione europea sui dazi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Dazi La Ue fissa il D-Day

In questa notizia si parla di: dazi - fissa - tutti - giorno

Guerra dei dazi, la nuova proposta Ue: tassa fissa di due euro su ogni piccolo pacco che entra nel territorio europeo - Una tassa fissa di 2 euro su ogni piccolo pacco che entra nell’ Unione Europea. È la nuova proposta della Commissione per far fronte alle conseguenze negative derivanti dalla guerra commerciale scatenata da Donald Trump.

LE NOTIZIE DEL GIORNO - Il gesto compiuto da un cittadino egiziano senza fissa dimora Vai su Facebook

Ancora nulla di fatto nei negoziati sui dazi tra Stati Uniti e Unione Europea, a due giorni dalla scadenza fissata da Trump. La Casa Bianca annuncia l'invio di lettere con le nuove tariffe a un numero imprecisato di Paesi Vai su X

Von der Leyen: “Dazi al 30% sconvolgono le filiere”. Meloni: “Si punti ad un accordo…; Il bullo Trump e l’Europa succube. Il tycoon fissa i dazi al 30%; Dazi, l’Ue a un passo dalla trappola: anche con l’accordo paga una tassa fissa.

Dazi La Ue fissa il D-Day - Da una parte ci sono i falchi, guidati da Francia e Spagna, che non hanno un surplus commerciale rilevante con gli Stati Uniti e vorrebbero subito adottare la linea dura. Come scrive msn.com

Dazi Usa, l’Europa risponde: nuove misure per 72 miliardi - Ma se non dovesse arrivare un accordo entro il primo agosto, Bruxelles ha pronte tariffe in due fasi su quasi 100 miliardi di beni importati dagli ... Da ilfattoquotidiano.it