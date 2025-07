Il produttore contesta la decisione del ministero della Cultura di revocare 60 milioni di sussidi per le sue pellicole: «Tutto in regola, i finanziamenti sono legittimi». Anzi, spera che il dicastero non aspetti il pronunciamento dei giudici e gli restituisca prima i soldi. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Iervolino non molla il tax credit e va al Tar