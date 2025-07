Il titolo italiano si gioca in città | | La cintura deve restare ad Ascoli

"La cintura deve restare ad Ascoli". Con queste parole il pugile Eros Seghetti ha lanciato la sfida a Dragan Lepei. Entrambi si contenderanno il titolo italiano dei pesi mediomassimi nell’incontro programmato in piazza del Popolo per venerdì sera 18 luglio a partire dalle 20.30 circa. Quello allestito dall’amministrazione comunale sarà un appuntamento rientrante nella fitta programmazione di manifestazioni sportive di livello realizzate in occasione dell’annata che sta vedendo Ascoli città europea dello sport. "Insieme alla coppa Paolino-Teodori, al concorso ippico, al Giro d’Italia e la Tirreno-Adriatica, questa serata andrà a rappresentare una delle principali competizioni che avremo nella nostra città – afferma l’assessore allo sport Nico Stallone –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il titolo italiano si gioca in città:: "La cintura deve restare ad Ascoli"

