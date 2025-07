Nel prossimo bilancio dell’Ue potrebbero esserci molti soldi in più

Oggi la Commissione europea presenterĂ la proposta di un nuovo quadro finanziario pluriennale. Bruxelles starebbe valutando un bilancio da 1.717 miliardi di euro per sette anni a partire dal 2028. Ma i negoziati sulla cifra finale sono ancora in corso fino all’ultimo minuto. La somma, contenuta in un documento visionato da Politico e oggetto di contesa tra alti funzionari della Commissione a Bruxelles, rappresenterebbe quindi un aumento del potere di spesa dell’Ue rispetto all’ultimo bilancio, in vigore dal 2021. Se i membri della Commissione, guidati dalla presidente Ursula von der Leyen, raggiungessero un accordo su questa cifra nelle prossime ore, la spesa totale salirebbe all’1,23% del reddito nazionale lordo per i sette anni a partire dal 2028, rispetto a circa l’1,1% del periodo attuale. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Nel prossimo bilancio dell’Ue potrebbero esserci molti soldi in piĂą

In questa notizia si parla di: bilancio - prossimo - potrebbero - esserci

“Anche una tassa sugli ultra-ricchi per finanziare il prossimo bilancio Ue”. La proposta della presidenza polacca - Un documento ufficiale del Consiglio europeo ipotizza per la prima volta il varo, a livello continentale, di una tassa minima sui grandi patrimoni come strumento per rafforzare il prossimo bilancio comune dell’Ue.

Attacco con droni russi su Kiev, a Odessa colpite strutture mediche | Il capo del Pentagono: "Fondi per l'Ucraina ridotti nel prossimo bilancio" - Pesante attacco, con due morti e diversi feriti. Nuove sanzioni Ue alla Russia, con il price cap a 45 dollari per il petrolio che arriva da Mosca.

Raid russi su Kharkiv, il sindaco della cittĂ : "Almeno due morti e 28 feriti" | Il capo del Pentagono: "Fondi per l'Ucraina ridotti nel prossimo bilancio" - Pesante attacco, con due morti e diversi feriti. Nuove sanzioni Ue alla Russia, con il price cap a 45 dollari per il petrolio che arriva da Mosca.

Alla domanda variazioni di bilancio e' giusto dire che sono modifiche che avvengono durante l'eaercizio finanziario in corso per far fronte a situazioni non previste Possobo essere variazioni compensative (spostamenti tra capitoli all'interno dello stesso progra Vai su Facebook

Più difesa meno agricoltura Nel prossimo bilancio dell’Ue potrebbero esserci molti soldi in più; Texas, il bilancio sale a 78 morti, ma è ancora provvisorio; Una tassa sulla benzina? Ecco cosa potrebbe fare l'Ue dal 2027.

Perché il prossimo bilancio pluriennale europeo rischia di fallire - La Commissione UE presenterà mercoledì la proposta per il nuovo bilancio 2028–2034, ma secondo molti analisti rischia di essere inadeguata. Lo riporta msn.com

Nuovo bilancio Ue sul modello del Pnrr. La proposta della Commissione e le critiche: “Taglia la coesione per finanziare il riarmo” - Un nuovo bilancio Ue incentrato su sicurezza, competitività e risultati, ma già nel mirino di numerose critiche. Riporta ilfattoquotidiano.it