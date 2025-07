LIVE Nuoto di fondo 10 km maschile Mondiali 2025 in DIRETTA | tra poco si comincia Paltrinieri all’attacco!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA 10 KM FEMMINILE DALLE 10.00 17.30 World Aquatics ha comunicato che, a causa dei risultati dei valori dell’acqua del campo gara a Sentosa, ancora inaccettabili, la 10 chilometri maschile e quella femminile sono rimandate rispettivamente alle ore 7.00 italiane ed alle ore 10.00 italiane di mercoledì 16 luglio. Sono attesi nella notte italiana i risultati su altri campioni. Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare dei Campionati del Mondo 2025 di nuoto di fondo maschile a Singapore. Si gareggerà oppure no? Il dubbio è legittimo dopo l’esordio turbolento dei Mondiali 2025 di nuoto in acque libere a Singapore. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Nuoto di fondo, 10 km maschile Mondiali 2025 in DIRETTA: tra poco si comincia, Paltrinieri all’attacco!

In questa notizia si parla di: diretta - nuoto - fondo - maschile

LIVE Nuoto di fondo, 10 km femminile Mondiali 2025 in DIRETTA: qualità dell’acqua fuori dai limiti. Gara rinviata a domani alle 4.15 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1.55: L’appuntamento,. dunque, è per domani all’1.30 con la gara maschile e alle 4.

LIVE Nuoto di fondo, Europei 2025 in DIRETTA: 10 km femminile, Taddeucci e Pozzobon ci provano - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare dei Campionati Europei 2025 di nuoto di fondo a Stari Grad in Croazia.

LIVE Nuoto di fondo, Europei 2025 in DIRETTA: Paltrinieri in gara nella 10 km - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare dei Campionati Europei 2025 di nuoto di fondo a Stari Grad in Croazia.

Nuotiamo Insieme 2025 12-13 Luglio Spiaggia di Caorle Programma, ondate, pettorali, risultati, classifiche: https://www.natatoria.com/nuoto_schedamanifestazione.php?id_manifestazione=1739 Sito web ufficiale: https://sites.google.com/view/nuoti Vai su Facebook

LIVE Nuoto di fondo, 10 km maschile Mondiali 2025 in DIRETTA: cambia l’orario della gara di Paltrinieri. Non servirà la levataccia!; LIVE Nuoto di fondo, 10 km femminile Mondiali 2025 in DIRETTA: ulteriore rinvio della gara! Definito un orario ‘vantaggioso’ per l’Italia; Mondiali World Aquatics di Singapore 2025: programma gare, calendario finali e dove vedere il nuoto di fondo in diretta.

LIVE Nuoto di fondo, 10 km maschile Mondiali 2025 in DIRETTA: cambia l’orario della gara di Paltrinieri. Non servirà la levataccia! - 30 World Aquatics ha comunicato che, a causa dei risultati dei valori dell’acqua del campo gara a Sentosa, an ... Secondo informazione.it

Diretta 10 Km fondo/ Streaming video Rai 2: Paltrinieri per lo squillo! (Mondiali nuoto 2025, oggi 16 luglio) - Diretta 10 Km fondo streaming video Rai 2: Gregorio Paltrinieri e Andrea Filadelli competono nella gara in acque libere ai Mondiali nuoto 2025. Da ilsussidiario.net