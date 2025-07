gran premio benelli un record di partecipanti

Tradizionale serata di gala per la Benelli, che con quasi 800 ospiti, tra dipendenti, collaboratori e istituzioni, ha dato il saluto per le ferie estive e premiato i vincitori del Gran premio "Paolo Benelli". L’edizione, arricchita dallo spettacolo esclusivo di Ale&Franz, è stata speciale per vari motivi, tra le novitĂ delle competizioni aziendali di tiro e, soprattutto, il 30° anniversario dell’evento. Il Gp Benelli, definito dalle presentatrici Eleonora e Daniela Verdini "un’occasione di aggregazione, spirito di squadre e condivisione, al di lĂ del contesto lavorativo quotidiano", ha registrato il record di partecipanti nel tiro a volo, 86, mentre 126 tiratori hanno gareggiato con la pistola Kite (quella ad aria compressa). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

