Re Carlo la verità sulle trattative con Harry Ma resta un grande ostacolo

Ci sono buone possibilitĂ di riavvicinamento tra Harry e Re Carlo, questo è quanto sostiene una fonte vicina a Palazzo. Ma resta un ostacolo quasi insormontabile perchĂ© questo possa realizzarsi. Le trattative in corso ne dovranno tenere conto, se si vuole davvero trovare una soluzione. Re Carlo, a che punto sono le trattative con Harry. Re Carlo e Harry potrebbero davvero riconciliarsi. Non avverrĂ nell’immediato, il cammino da percorrere è ancora molto lungo, ma i presupposti ci sono. Qualche giorno fa c’è stato un incontro segreto tra due collaboratori del Sovrano e del Principe. Meredith K. Maines, capo dello staff e direttore delle comunicazioni del Duca di Sussex, e Liam Maguire, portavoce dei Sussex per il Regno Unito, sono stati fotografati insieme Tobyn Andreae, segretario alle comunicazioni di Re Carlo, presso la Royal Over-Seas League, un club privato situato a pochi passi dalla residenza londinese di Carlo, Clarence House. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Re Carlo, la veritĂ sulle trattative con Harry. Ma resta un grande ostacolo

