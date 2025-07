sport mostre e buon cibo in piazza a renazzo una festa per tutti i gusti

Da venerdì a lunedì ci sarà la Fiera delle Pere di Renazzo (nella foto di Riccardo Frignani) e a dire le news è il vicesindaco VIto Salatiello. "Tante le conferme per questo 2025, con qualche piccola, ma significativa novità - dice - sarà riproposto il ristorante in piazza a cura dei volontari di Proloco e ritorna il chioschetto del Biergarten nei giardini Mariella Balboni. Per le novità , le vecchie scuole elementari ospiteranno il torneo Renaz Volley, mentre nella strada antistante spazio ai giochi e alle associazioni. Grande novità per gli sportivi la corsa non competitiva il giorno dell’inaugurazione, 18 luglio alle 20. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

