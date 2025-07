’Galleria naturale’ ecco sei nuove attività

Grazie al progetto ‘ Galleria naturale ’ sei attività hanno aperto nel centro storico, e di recente altri due privati si sono detti interessati ad aderire. Poi, arriverà un contributo per quei locali che sono stati danneggiati dai lavori in piazza Matteotti e alla Torre civica. Il primo intervento si concluderà a fine agosto, il secondo verso dicembre. E il prossimo anno vogliamo ideare un incentivo per promuovere il residenziale". A dirlo è Giuseppe Castagna, vicesindaco di Potenza Picena con deleghe alle Attività produttive, al commercio e all’artigianato, che fa il punto della situazione in merito agli interventi e ai progetti messi in campo dall’amministrazione comunale per rivitalizzare il centro storico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’Galleria naturale’, ecco sei nuove attivitÃ