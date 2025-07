Campus verde tra volontariato e divertimento

Sessantasette ragazzi e ragazze dai 13 ai 17 anni per quattro settimane di volontariato e di educazione ambientale, da Garbagnate Milanese a Cermenate. Grande successo per i campus ecologici del Parco del Lura che si sono conclusi nei giorni scorsi. Avviato per la prima volta nel 2007 in collaborazione con il Comune di Saronno e Informagiovani, il progetto è arrivato quest’anno alla diciottesima edizione e ha interessato altri Comuni. "I gruppi sono stati coinvolti in lavori di sistemazione nel Parco e negli spazi comunali - spiegano gli organizzatori - si sono dedicati alla manutenzione delle piste ciclabili e degli arredi in legno e alla raccolta dei rifiuti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Campus verde tra volontariato e divertimento

