I francesi dell'Usap e del Lyon, i gallesi dei Dragons e i sudafricani degli Emirates Lions. Sono questi gli avversari che il Benetton Rugby affronterĂ nella Pool 2 della Challenge Cup 20252026. Il calendario della competizione è stato dall''European Professional Club Rugby (EPCR). La prima fase. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

Rugby, definite le avversarie di Benetton e Zebre nella Challenge Cup 2025-2026 - Sorteggiati i gironi della Challenge Cup 2025-2026 di rugby, che vedranno al via Benetton e Zebre: le 18 squadre qualificate alla seconda competizione europea per squadre di club sono state divise in 3 pool da 6, con le migliori 8 che avranno accesso agli ottavi (in cui affronteranno formazioni retrocesse dalla Champions Cup).

Challenge Cup, ecco le avversarie del Benetton Rugby - I Leoni, inseriti nella Poule 2, se la vedranno con i francesi dell'Usap e del Lyon, i gallesi dei Dragons e i sudafricani degli Emirates Lions. Come scrive trevisotoday.it

Benetton, è tempo di Challenge Cup: il debutto in Sudafrica - Inizierà con una trasferta in Sudafrica la stagione europea del Benetton nell’EPCR Challenge Cup 2025/26. Riporta ilgazzettino.it