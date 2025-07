Lusitania e il Fado Viaggio nel tempo fra musica e parole

Questa sera al Parco Center, via Ambrogio Binda 30, alla Barona, appuntamento di Alfabeto, la rassegna dedicata alle culture del mondo e ai loro artisti. In programma ‚Äú L come Lusitania ‚ÄĚ, concerto-spettacolo tra canzoni e parole sul Fado e sul fascino che questo genere musicale, simbolo di Lisbona e del Portogallo, continua a esercitare ancora oggi in tutto il mondo. Dichiarato nel 2011 dall‚ÄôUnesco patrimonio culturale immateriale dell‚Äôumanit√† e reso celebre dall‚Äôinarrivabile Am√°lia Rodrigues, il Fado ha radici antiche, nato nei quartieri poveri di Lisbona dall‚Äôincontro di vari popoli, fra cui africani. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it ¬© Ilgiorno.it - Lusitania e il Fado. Viaggio nel tempo fra musica e parole

