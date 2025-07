Nuova tensostruttura a Ponticelli Il progetto vale 550mila euro | Richiesta partita dalla scuola

Un progetto da 550mila euro, di cui 400mila in arrivo dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Imola. Prende forma il piano per la costruzione della nuova tensostruttura nella frazione di Ponticelli. I contorni finanziari dell’intervento sono contenuti nella variazione di bilancio illustrata ieri in commissione. Un provvedimento, quello destinato a essere approvato domani in Consiglio comunale, che contiene buone notizie anche sul fronte della costruzione della nuova caserma dei vigili del fuoco in via Belpoggio (in arrivo 4,7 milioni dal ministero dell’Interno). Lavori in vista pure al centro civico di Sesto Imolese, per un totale di 355mila euro, e al Borghetto, dove con 230mila euro si conta di intervenire sulla caldaia da tempo difettosa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nuova tensostruttura a Ponticelli . Il progetto vale 550mila euro : "Richiesta partita dalla scuola"

