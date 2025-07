Pelle golosa di olio di cocco | proprietà e benefici

Del cocco non si butta via niente. Almeno in campo cosmetico dove sia l’ olio di cocco sia la sua acqua vengono abbondantemente utilizzati per idratare, nutrire e rinfrescare la pelle e i capelli. Del resto, proprio il cocco, con il suo profumo tropicale, rivitalizzante e gourmand, è uno degli ingredienti star delle creme corpo, dei doposole e degli scrub perfetti per l’estate. L’olio di cocco, in particolare, è un vero toccasana per la pelle. Già gli antichi ne conoscevano le infinite virtù. Tant’è che in India, per esempio, il cocco viene chiamato “frutto divino” o “frutto fortunato” ed è considerato un’offerta preziosa nei rituali religiosi. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Pelle golosa di olio di cocco: proprietà e benefici

