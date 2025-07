Congedo mestruale retribuito e le sue implicazioni in Italia

Scopri come il congedo mestruale retribuito in Portogallo potrebbe influenzare l'Italia e il dibattito sui diritti delle donne. su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it © Donnemagazine.it - Congedo mestruale retribuito e le sue implicazioni in Italia

In questa notizia si parla di: congedo - mestruale - retribuito - italia

Congedo mestruale a scuola, un liceo a Potenza apre la strada al sistema con due giorni di assenza giustificata - A partire dall’anno scolastico 2025/2026, il Liceo artistico "Walter Gropius" di Potenza diventerà il primo istituto in Basilicata a introdurre il congedo mestruale per le studentesse.

Congedo mestruale, ora lo introduce anche un liceo di Potenza: “Altri seguano il nostro esempio” - Tutte le studentesse che – a giudizio del medico – hanno mestruazioni particolarmente dolorose, avranno riconosciute un totale di due assenze mensili non conteggiabili in sede di scrutinio finale per il calcolo del superamento del limite massimo annuale e, quindi saranno giustificate dalla stessa amministrazione scolastica.

Il congedo mestruale per le studentesse affette da patologie particolari è stato approvato dal consiglio di Istituto del Liceo artistico, musicale e coreutico «Walter Gropius» di Potenza, nell’ambito della riforma del Regolamento degli studenti della scuola. Il cong Vai su Facebook

Congedo mestruale e congedo parentale: cosa sono e cosa prevede la legge italiana?; Il Portogallo introduce il congedo mestruale retribuito; Congedo mestruale a scuola, un liceo a Potenza apre la strada al sistema con due giorni di assenza giustificata.

Il Portogallo riconosce il congedo mestruale per endometriosi e adenomiosi - Si tratta di una misura concreta che garantisce fino a tre giorni di assenza giustificata al mese, senza ricadute economiche o scolastiche di Redazione Il Portogallo ha compiuto un passo significativo ... Lo riporta msn.com

Il diritto al congedo mestruale - alfemminile - In Italia è stata presentata il 27 aprile 2016 una proposta di legge dalle deputate Romina ... Si legge su alfemminile.com