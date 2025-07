La soddisfazione di Ascom ed Emil Banca | Il nostro è stato un grande atto d’amore

"Si muove la città ", cantava Lucio Dalla. Parole che da quella storica notte del 14 maggio sembrano risuonare ancora oggi nelle orecchie dei bolognesi. E la città si è mossa davvero. Anche questa volta. Rimboccandosi le maniche e colorando di rossoblù le vetrine dei propri negozi, tappezzati da maglie e sciarpe in bella vista per sostenere la i ragazzi di Italiano, partita dopo partita. È un vero e proprio trionfo quello che caratterizza la seconda edizione delle Vetrine Rossoblù, l’iniziativa promossa da Confcommercio Ascom Bologna, in collaborazione con il Resto del Carlino, Emil Banca e il Bologna Calcio, che ha coinvolto tante altre realtà del territorio, come Bologna Welcome, Canali di Bologna, Ètv, Radio Sata, BolognaFiere, Centergross, l’Associazione Commercianti Rossoblù, Marconi Express e Aeroporto di Bologna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La soddisfazione di Ascom ed Emil Banca: "Il nostro è stato un grande atto d’amore"

