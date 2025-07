Impianti sportivi affidata la gestione

L’associazione Asd Junior, che dal 2017 gestisce gli impianti sportivi comunali di via Curiel, è stata l’unica che ha partecipato alla gara pubblica indetta dal Comune. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Eugenio Battistini giudica un risultato importante per Gambettola che consente di garantire continuitĂ alle attivitĂ sportive e promuovere una gestione trasparente e strutturata del patrimonio comunale dedicato allo sport. "Alla luce del lavoro svolto dalla Asd Junior negli ultimi anni – afferma il sindaco Battistini – ora puntiamo a uno sport accessibile, regolato da criteri oggettivi e gestito in modo professionale, nel pieno rispetto delle normative pubbliche". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Impianti sportivi, affidata la gestione

