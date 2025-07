Le forze militari statunitensi stanno monitorando una n ave spia cinese che si è posizionata al largo delle coste delle Hawaii da circa una settimana. Mercoledì scorso, un portavoce del comando USA per l’Indo-Pacifico, ha confermato che stanno monitorando “una nave (dell’Esercito Popolare di Liberazione cinese) che opera in acque internazionali nelle vicinanze delle Hawaii”. Il comando statunitense ha fornito pochi dettagli sull’avvistamento della nave spia cinese vicino alle Hawaii, che oltre a essere sede del comando per l’Indo-Pacifico, sono costellate di molte basi aeree e navale, come a Pearl Harbor che è il centro nevralgico della U. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Nave spia cinese nelle acque hawaiane per seguire le esercitazioni militari