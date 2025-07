Tour de France 2025 dove vedere la tappa di oggi Toulouse – Toulouse | orari TV percorso e favoriti

La Toulose-Toulose, decima tapa del Tour 2025 apre oggi la seconda settimana di corsa: 160 chilometri che creeranno tanta difficoltĂ ai velocisti per controllare gli attacchi che si ripeteranno lungo il tracciato. Diretta in chiaro su Rai 2 e su RaiPlay. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Tour de France 2025, la tappa dopo il giorno di riposo Toulouse-Toulouse: il finale può regalare sorprese - Oggi è grande festa in Francia per celebrare l’anniversario della presa della Bastiglia ed il Tour non si ferma, ma vivrà il giorno di riposo nella giornata di domani.

Tour de France 2025, tappa di oggi Toulouse-Toulouse: orari, tv, percorso, favoriti. Sfida van der Poel vs. van Aert? - Riparte dopo il primo giorno di riposo il Tour de France 2025. La Grande Boucle vede oggi in scena l’undicesima tappa, con partenza ed arrivo in quel di Tolosa.

