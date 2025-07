Otto città si contendono la Cuccagna dell’Adriatico.

Sabato sera Cesenatico ospiterà la Cuccagna dell’Adriatico e della Romagna, una competizione che si tiene sul porto canale e coinvolge squadre in rappresentanza delle città della riviera e non solo. Il calore e lo spettacolo di questa tradizionale manifestazione rendono le acque del vecchio Squero un teatro all’aperto, dove viene messo in scena uno spettacolo unico, in cui i cuccagnotti si arrampicheranno sul palo cosparso di grasso, posto in obliquo sul porto. Le compagini in sfida sono Cesenatico, Cervia, Gatteo, San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone, Gambettola, Bellaria Igea Marina e Marano Lagunare in provincia di Udine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

