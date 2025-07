Ecco i nuovi compensi SIAE per copia privata | aumenta tutto soprattuto gli smartphone E scatta la pazza idea di tariffare anche il cloud

Trapelano le nuove tariffe per copia privata, messe ora in consultazione. Invece di sparire (nell'era dello streaming audio e video non si capisce quali copie private gli utenti farebbero), i compensi aumentano in maniera generalizzata e in particolare per gli smartphone, che crescono fino al 40%. Ma soprattutto viene introdotta la tariffazione a carico del cloud. Si spera che il Ministro Giuli non segua le orme di Franceschini.. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Ecco i nuovi compensi SIAE per copia privata: aumenta tutto, soprattuto gli smartphone. E scatta la pazza idea di tariffare anche il cloud

