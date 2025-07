Meteo Roma del 16-07-2025 ore 06 | 15

meteo venerdì trovati l'ascolto le previsioni del tempo al nord condizioni di tempo per lo più a tutto sulle regioni con cieli sereni o poco nuvolosi da segnalare comunque nuvolosità inviluppo con locali equazioni pomeridiani su Alpi e Appennino settentrionale in serata e nottata ancora fenomeni iniezione sulle regioni di Nord Est più asciutto altrove al centro giornata all'insegna del tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio in serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo instabile con ampie schiarite Comunque al sud tempo stabiliti al mattino che al pomeriggio con cieli sereni o poco nuvolosi in serata e nottata poche variazioni con tempo asciutto ovunque ampie schiarite temperature in generale Diaz ottieni valori minimi che in quelli tutta la penisola le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

