Ursula vuole i nostri soldi Come fermare il saccheggio

Più tasse raccolte direttamente da Bruxelles, una ripartizione sfavorevole dei fondi, i rischi sui dazi: l'Unione si prepara a dare l'assalto al «portafoglio Italia». Ecco alleati e nemici per impedire il salasso. Lo speciale contiene due articoli.

Ursula von der Leyen, nuove accuse: “Vuole il Green Deal ma usa il jet privato per fare meno di 200 chilometri” - In un’Europa attraversata da tensioni ambientali e da dibattiti sempre più accesi sulla transizione ecologica, ogni gesto dei vertici istituzionali assume un valore altamente simbolico.

Davvero ci vuole più Ursula? Questo può dirlo chi partecipa ad un sistema discutibile come la UE, ma chi avesse addosso un millesimo dei sospetti sulla Baronessa sarebbe famigerato - Di questa potente senza presupposti e senza fondamenti, si è appena saputo dei tre, quattro aerei privati utilizzati ogni mese, l'ultimo insieme ai compari Metsola e Costa, per un viaggio di 150 chilometri; ed è la stessa che ha avallato la repressione sull'uso dei mezzi privati per promuovere l'age

Vi voglio fare una confessione. E raccontarvi qualche retroscena, perché la realtà è sempre più complessa di come appare in un titolo o in un post. Ho scelto di non sostenere Ursula von der Leyen. E continuerò a oppormi a chi vuole consegnare l’Europa a ch Vai su Facebook

Sulla mozione di sfiducia contro Ursula von der Leyen siamo stati coerenti nel bocciare la peggiore Commissione della storia europea. Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia invece sono passati dal “mai inciuci con la sinistra” a fare da stampella a Ursula Von der Le Vai su X

L’Ue pensa ai risparmi delle famiglie per finanziare il rilancio della difesa; I risparmi che l’Europa pretende (dai nostri conti bancari); Ue, ecco il piano per smuovere i risparmi parcheggiati in banca.

I risparmi che l’Europa pretende (dai nostri conti bancari) - Panorama - Non contenta di aver fatto collassare con la transizione energetica, interi settori produttivi a cominciare da quello dell’automobile, Ursula von der Leyen vuole prendersi i soldi delle famiglie ... Lo riporta panorama.it

Ursula paga l'Islam. L'Ue stanzia 10 milioni per il "Corano europeo" - Pioggia di soldi dall’Unione Europea per pagare progetti sull’islam: tra i finanziamenti emergono circa 200 mila euro, tra il 2021 e il ... Come scrive iltempo.it