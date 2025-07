Spiel des Jahres ecco i vincitori dell' Oscar dei giochi da tavolo

Il podio e i premiati nelle tre categorie di Spiel des Jahres,: il gioco dell'anno, il gioco per intenditori e il gioco per bambini. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Spiel des Jahres, ecco i vincitori dell'Oscar dei giochi da tavolo

In questa notizia si parla di: spiel - jahres - ecco - vincitori

Chi ha vinto l'Oscar dei giochi da tavolo; Spiel des Jahres 2019 ecco i vincitori; Quali sono i giochi da tavolo che hanno vinto il Kinderspiel des Jahres?.

Spiel des Jahres 2019 ecco i vincitori - Tom's Hardware - Spiel des Jahres 2019 ecco i vincitori Il prestigioso premio per i giochi da tavolo dell'anno è stato vinto dal party game Just One e dal raffinato gioco in scatola Wingspan. Lo riporta tomshw.it

Spiel des Jahres 2021: i vincitori - Tom's Hardware - Annunciati i vincitori dello Spiel des Jahres 2021: trionfano MicroMacro Crime City, Paleo e Dragomino. Da tomshw.it