La notizia dell’inserimento della Casa del Custode nella lista dei beni alienabili da parte del Comune di Bergamo aveva fatto drizzare i capelli alle associazioni di tutela, promozione e valorizzazione del patrimonio culturale: da Castrum Capelle, nata proprio a difesa del Castello di San Vigilio, all’ Istituto Italiano dei Castelli e a Italia Nostra. Tutti avevano espresso forte preoccupazione per un’operazione che rischia di privare la città di un luogo storico, facente parte di un complesso Unesco. Una forte presa di posizione era arrivata anche dal Progetto BASE (Bergamo Accogliente Solidale Ecologista), un gruppo aperto di cittadini che negli anni si è distinto per alcune battaglie simbolo, come quella contro la costruzione del parcheggio alla Fara, il rifacimento di Piazzale Alpini o la linea ferroviaria per Orio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Casa del custode in vendita: la lista Futura ci ripensa e firma la richiesta di fermare l’alienazione

