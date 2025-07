Bomba a Fiorenzuola ecco dove si trova Scattano i divieti della Capitaneria

Scatta l’ ordinanza su un tratto di mare davanti a Fiorenzuola di Focara che da lunedì sera è ufficialmente interdetto alla navigazione, ai tuffi e perfino ai bagni "a mollo". Il motivo è un oggetto metallico dalla forma cilindrica, lungo circa 60 centimetri, spuntato tra i sassi. Potrebbe essere un proiettile d’artiglieria, forse un residuato bellico della Seconda guerra mondiale. E in attesa degli artificieri, meglio tenersi alla larga. A dare l’allarme è stato un bagnante che, durante un’escursione in sup lungo la costa del Parco San Bartolo, ha avvistato lo strano oggetto a pochi metri dall’acqua, seminascosto tra gli scogli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bomba a Fiorenzuola, ecco dove si trova. Scattano i divieti della Capitaneria

Bomba a Fiorenzuola, ecco dove si trova. Scattano i divieti della Capitaneria.

