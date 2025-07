Vacanze lusso per pochi Un fiorentino su due resta a casa E chi parte sceglie il low cost

di Rossella Conte FIRENZE Le ferie estive 2025 saranno all’insegna della prudenza, della brevità e – per molti – dell’assenza. Se da un lato la Toscana si conferma tra le mete più gettonate a livello nazionale, dall’altro i fiorentini sembrano sempre più costretti a rinunciare alla tradizionale pausa estiva: solo il 46,5% partirà per un periodo di vacanza, a fronte di una media nazionale del 43,2%. Ma chi parte lo fa stringendo i denti, scegliendo soluzioni low cost e riducendo drasticamente la durata del soggiorno. Le cause? L’ inflazione che continua a mordere, le bollette che non accennano a scendere e il costo della vita che non lascia spazio a spese extra. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Vacanze, lusso per pochi. Un fiorentino su due resta a casa. E chi parte sceglie il low cost

La vacanza, un tempo diritto diffuso, è tornata a essere un lusso. Nell’estate 2025, solo il 43,2% degli italiani potrà permettersi un soggiorno lontano da casa. E anche tra chi parte, più della metà sceglierà una permanenza breve, tra le 3 e le 5 notti, spesso osp Vai su X

