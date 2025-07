Valentino a Misano a caccia della vittoria

Valentino Rossi a caccia del tris sulla pista di Misano. Il Dottore sarà al volante della Bmw nella Sprint cup del Gt world challenge che si disputerà questo fine settimana al Misano world circuit. Da venerdì a domenica tornanno in pista le vetture che fanno sognare il pubblico. La griglia del ‘Marco Simoncelli’ ospiterà 10 marchi delle più importanti case automobilistiche per la sesta tappa del calendario. Ci saranno le italiane Ferrari e Lamborghini, le tedesche Audi, Bmw, Mercedes-Amg e Porsche, fino ai prestigiosi brand britannici Aston Martin e McLaren, e le americane Chevrolet e Ford. La serie, organizzata dalla Sro Motorsports Group, si divide equamente tra Endurance Cup e Sprint Cup. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Valentino a Misano a caccia della vittoria

A Misano torna lo spettacolo del Gt World Challenge, in pista anche Valentino Rossi - Lo spettacolo del Gt World Challenge powered by Aws torna a Misano World Circuit. Nel weekend, dal 18 al 20 luglio, la griglia del “Marco Simoncelli” ospiterà 10 marchi delle più importanti case automobilistiche – dalle italiane Ferrari e Lamborghini, le tedesche Audi, Bmw, Mercedes-Amg e Porsche.

