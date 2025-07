L’idea è quella di mantenere lo stile che ha avuto da sindaco per dieci anni, mantenendosi civico ma appoggiando la coalizione di centro destra. È ufficiale e lo comunica sui social il primo cittadino Paolo Calcinaro, inizia ufficialmente la corsa per le elezioni regionali, dentro una lista civica che si chiama ‘I Marchigiani per Acquaroli’, sfondo verde, niente foto ma solo lo slogano a sottolineare che Fermo non dovrà mai essere considerata l’ultima delle province delle Marche. Questo l’obiettivo, di certo la virata a destra non piacerà a tutti, le reazioni sotto il post del primo cittadino parlano di apprezzamento per la persona, meno per la parte politica scelta, qualcuno gli raccomanda di essere più chiar e di spiegare che in Regione, da civoco, non si va ma c’è bisogno di un partito preciso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Calcinaro ufficializza la candidatura: "Proverò a rappresentare il territorio"