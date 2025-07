Rossi contro Marquez ci risiamo | il video scatena il caos

Valentino Rossi contro Marc Marquez, la rivalità delle rivalità: adesso ci siamo di nuovo, ecco cosa sta succedendo. Valentino Rossi contro Marc Marquez, la sfida del secolo nel motociclismo che conta. I due si sono dati battaglia negli ultimi anni di carriera del Dottore in MotoGP, quando ha sfiorato il decimo titolo mondiale nel 2015, perso all’ultima gara contro il compagno di squadra Jorge Lorenzo. Sicuramente in quella stagione la rivalità fra Marquez e Rossi ha raggiunto l’apice, spingendosi addirittura oltre a quelli che convenzionalmente definiamo avevrsari in pista. Entrambi hanno lottato in pista in più occasioni, precisamente dal 2013 al 2018 in maniera più o meno diretta, e anche per una questione anagrafica nella maggior parte delle occasioni ha avuto la meglio il numero 46 nove volte campione del mondo. 🔗 Leggi su Sportface.it