Napoli è arrivato Noa Lang | visite a Villa Stuart e primo Forza Napoli

"> ROMA — Con una giacca di jeans e un sorriso disinvolto, Noa Lang ha fatto il suo ingresso a Villa Stuart. Poco dopo ne è uscito in canottiera bianca, con al collo un ciondolo con le foto dei suoi tre figli. Non si è sottratto all’affetto dei tifosi presenti, che gli hanno chiesto a gran voce una promessa precisa: «Segna alla Juventus». Come racconta Lorenzo Scalia sul Corriere dello Sport, è stato il terzo acquisto ufficiale dell’estate del Napoli, e non ha esitato a lanciare il suo primo messaggio al popolo azzurro con un liberatorio «Forza Napoli», poco prima di partire per la Campania. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Napoli, è arrivato Noa Lang: visite a Villa Stuart e primo «Forza Napoli»

