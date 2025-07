Operata al femore a 101 anni Ha iniziato a camminare Il ‘prodigio‘ della signora Velia

A 101 anni viene operata per una frattura al femore destro, dopo una settimana è già in piedi sulle sue gambe e inizia a camminare, pur se accompagnata dai fisioterapisti. È la bella storia di Velia Bonanni, nata nel 1924 e ricoverata lo scorso 9 luglio all’ ospedale di Lucca dopo una caduta, per la quale, il giorno successivo, si è reso necessario un intervento in sala operatoria nel reparto di ortopedia del San Luca. Un intervento - quello eseguito del personale sanitario della struttura diretta da Giuseppe Lioci - perfettamente riuscito, così come raccontano i familiari, della paziente ultracentenaria, che subito hanno ringraziato l’équipe medica dell’Azienda Usl Toscana nord ovest. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Operata al femore a 101 anni. Ha iniziato a camminare . Il ‘prodigio‘ della signora Velia

Operata a 101 anni per una frattura al femore: Velia torna in piedi e cammina con i fisioterapisti - Lucca, 15 luglio 2025 – A 101 anni ha subito un intervento per la frattura del femore destro e, nel giro di pochi giorni, è già tornata in piedi, camminando accompagnata dai fisioterapisti.

