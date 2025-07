Collaudi in corso: riapertura e ntro fine luglio per il ponte della Veggia. I sopralluoghi di fine settimana scorsa avevano anticipato la possibilità , quello svolto ieri ha dato la conferma più attesa, ovvero che il ponte della Veggia, che doveva rimanere chiuso per lavori fino a metà agosto, verrà invece riaperto a fine luglio. Sul punto convergono sia il sindaco di Sassuolo, Matteo Mesini, che quello di Casalgrande Giuseppe Daviddi, che ieri hanno svolto un ultimo, decisivo sopralluogo alla presenza dei vertici dell’azienda che sta svolgendo i lavori che dei presidenti delle province di Modena e Reggio Emilia, Fabio Braglia e Giorgio Zanni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Il Ponte della Veggia riapre a fine mese"