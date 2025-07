Un episodio di inciviltĂ e spreco che lascia strascichi di rabbia e amarezza. Ieri, tra i rifiuti di una zona periferica del territorio di Bondeno, è stata ritrovata una busta colma di prodotti destinati agli aiuti umanitari. Un ritrovamento che purtroppo non è isolato, trattandosi della quarta volta in pochi mesi che beni preziosi per chi è in difficoltĂ vengono abbandonati in questo modo. Il contenuto della busta è eloquente: una trentina di omogeneizzati per bambini, sia al pollo che al vitello, tutti chiaramente etichettati con la dicitura "Aiuto UE – FSE+ - prodotto non commerciabile". Accanto a questi, in una grossa busta di plastica da supermercato, numerosi barattoli di passata di pomodoro, fagioli borlotti, tisane e minestrone di verdura, anch’essi recanti il marchio degli aiuti umanitari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I prodotti degli aiuti umanitari trovati nei rifiuti