Sussurri e grida | Bergman nazista L’ombra di Hitler sul Novecento

Ma Ingmar Bergman era nazista? Il regista del Settimo sigillo, della partita a scacchi con la Morte, quello che esplora come nessun altro i tormenti dell’anima, i sensi di colpa di ciascuno di noi, l’uomo che si interroga sul silenzio di Dio – insomma, il più spirituale dei registi – era entusiasta di Hitler, il più tremendo criminale del Novecento? La bomba l’ha fatta deflagrare – o meglio, l’ha riportata davanti ai nostri occhi – l’attore svedese Stellan Skarsgard. Ospite del festival di Karlovy Vary, in Repubblica ceca, Skarsgard non è andato per il sottile, tirando in ballo il maestro svedese: "Ingmar Bergman è l’unica persona che conosco che abbia pianto quando Hitler è morto", ha dichiarato Skarsgard, che ha collaborato con Bergman in un film per la tv del 1983: "Non era una persona simpatica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

