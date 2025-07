"Rispetto ad altri sistemi produttivi, l’Italia è indietro per fiscalità e costi di produzione, ma è sicuramente superiore per quanto riguarda la qualità ". Lo ha affermato il ministro dell’agricoltura Francesco Lollobrigida, intervenendo – col presidente della Regione Francesco Acquaroli, il suo vice Filippo Saltamartini, l’assessore regionale all’agricoltura Andrea Maria Antonini, numerose autorità – all’inaugurazione di un nuovo Laboratorio Qualità nella sede del Gruppo Fileni, poi all’incontro in Comune per la presentazione del bilancio di sostenibilità dell’azienda operativa a Cingoli. Col fondatore Giovanni Fileni, i figli Roberta e Massimo vicepresidenti del gruppo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lollobrigida da Fileni: "Scommessa sulla qualità , questo è un sogno italiano"