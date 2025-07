Una storica doppietta. Vince la macelleria Risi. Ecco tutti i premiati.

È stata una festa all’insegna delle "doppiette" quella celebrata ieri allo stadio Renato Dall’Ara, in occasione della premiazione delle ‘Vetrine Rossoblù’. Proprio come il Bologna, che per il secondo anno consecutivo ha conquistato l’Europa (e quest’anno ha anche sollevato la Coppa Italia dopo cinquant’anni), anche l’iniziativa ideata da Confcommercio Ascom – giunto alla sua seconda edizione – ha visto un bis vincente: per la seconda volta di fila ha trionfato Nerio Risi, titolare della storica macelleria di via Amaseo 23, nel cuore del quartiere San Donato. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Bologna Fc, QN-il Resto del Carlino, Emil Banca e tanti altri partner, ha colorato il centro città con passione, entusiasmo e orgoglio bolognese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

