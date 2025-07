La prossima settimana Tbilisi sarà il centro della scherma mondiale. La capitale della Georgia infatti ospiterà la rassegna iridata per la prima volta nella sua storia e non c’è alcun dubbio che tutti i tifosi georgiani attendono con trepidazione la prova individuale della sciabola maschile, dove il loro connazionale Sandro Bazadze è tra i grandissimi favoriti per la medaglia d’oro. Sarebbe un titolo storico per la Georgia e per lo stesso Bazadze, che in carriera vanta un bronzo nel 2022 ed un argento nel 2023 ai Mondiali e dunque vorrebbe assolutamente questo primo oro. La concorrenza, però, è davvero elevatissima, partendo soprattutto da una Corea del Sud, che si presenta ai nastri di partenza con un quartetto che fa davvero pausa. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Scherma, Mondiali 2025: i favoriti della sciabola maschile. Bazadze sogna in casa. Coreani e francesi fanno paura