scudo di trump per mosca

"Per ora non stiamo pensando di consegnare all’Ucraina armi a lungo raggio ". Mentre la Russia continua a inondare di bombe e droni le cittĂ ucraine, accusata di usare anche armi chimiche, e l’Ue tentenna su nuove sanzioni, Donald Trump blocca sul nascere l’ipotesi circolata ieri che gli Usa potessero consegnare a Kiev (pagati dall’Europa tramite la Nato) i missili da crociera Tomahawk, in grado di colpire la Russia in profonditĂ . L’ipotesi si era fatta largo in particolare dopo una conversazione telefonica fra Trump e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, riportata dal Financial Times. La chiamata era avvenuta in seguito alla fallimentare telefonata fra Trump e il leader russo Vladimir Putin del 3 luglio, conversazione inconcludente che aveva irritato il presidente Usa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

